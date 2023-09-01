Мужчина утонул во время подводной охоты в Чикинском озере в Гатчине. Фото: t.me/acclenobl

Чуть больше недели назад в Ленобласти без вести пропал мужчина. Он поехал на морскую охоту на Чикинское озеро, расположенное в Гатчинском районе региона. Но любимое хобби обернулось трагедией, а окоченевшее тело местного жителя 1 сентября достали из водоема спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства области.

– Восемь дней – с 25 августа – дежурные смены поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург искали пропавшего на акватории и береговой линии озера, – уточнили специалисты аварийно-спасательной службы.

В первый осенний день труп все-таки удалось обнаружить. Сотрудники отряда достали скончавшегося мужчину из воды и передали сотрудникам полиции.

Ранее spb.kp.ru писала, что мертвого мужчину в одеяле со стяжками достали из Финского залива у Кронштадта. Тело, разлагавшееся в «упаковке» больше года, заметил местный рыбак.