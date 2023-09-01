Трехсекционный трамвай «Достоевский» запустили на рельсы Петербурга. Фото: t.me/transportniytseh

Парк «Горэлектротранса» пополнился первым трехсекционным двухкабинным и низкопольным трамваем «Достоевский». Вагон разработали специально для путевого хозяйства в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Создавали новый общественный транспорт конструкторы «Уралтрансмаша» из Екатеринбурга вместе со специалистами «Горэлектротранса». Они адаптировали состав под современные условия инфраструктуры Трамвайного парка №3, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

К слову, до этого на рынке не было ни одной низкопольной модели, способной маневрировать в габаритах исторических криволинейных участков пути. «Достоевский» – низкопольный вагон, оснащенный «умными» системами, в том числе активной безопасности и контроля бодрствования водителя. И, конечно, отметили в Смольном яркий облик, не сделавший стоимость вагона дороже.