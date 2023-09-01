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1 сентября 2023 15:56

Два лазурных автобуса столкнулись на проспекте Ветеранов в Петербурге

Пассажиров задело осколками стекла из-за ДТП между автобусами на проспекте Ветеранов в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
Пассажиров задело осколками стекла из-за ДТП между автобусами на проспекте Ветеранов в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Пассажиров задело осколками стекла из-за ДТП между автобусами на проспекте Ветеранов в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Жесткое ДТП произошло во второй половине праздничного сентябрьского дня. На проспекте Ветеранов – между проспектом Маршала Жукова и Авангардной улицей – столкнулись два автобуса. От удара окна одного транспорта лопнули и осыпали мелкими фрагментами стекла пассажиров. Об этом spb.kp.ru рассказал местный житель, волей судьбы оказавшийся участником травматичной поездки.

– Я стоял спиной к окну, поэтому не могу описать сам момент ДТП. Растрескавшееся стекло на меня посыпалось сзади. Находился далеко, поэтому особых травм не получил: только пара царапин и небольшой синяк, – рассказал в беседе с корреспондентом spb.kp.ru пострадавший пассажир.

Два лазурных автобуса столкнулись на проспекте Ветеранов в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Два лазурных автобуса столкнулись на проспекте Ветеранов в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП