Двух человек эвакуировали из горящей квартиры на Серебряном бульваре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском районе День знаний в этом году сопровождало яркое и огненное шоу. Так, местные жители сообщили о мощном пожаре на Серебристом бульваре на пульт спасателей около шести часов вечера. На место происшествия оперативно прибыли специалисты и эвакуировали из загоревшегося здания двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В пятикомнатной квартире, расположенной в Приморском районе, загорелось помещение площадью 20 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе организации.

Там обгорела обстановка в десять квадратных метров. Чуть меньше, чем через час пожар удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал: помощь медиков не потребовалась даже эвакуированным петербуржцам. 12 сотрудников личного состава смогли полностью потушить пламя и вернуть гармонию в дома местных жителей.