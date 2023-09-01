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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 16:09

Двух человек эвакуировали из горящей квартиры на Серебряном бульваре Петербурга

Пятикомнатная квартира загорелась на Серебристом бульваре Петербурга
Элеонора КУРЮМОВА
Двух человек эвакуировали из горящей квартиры на Серебряном бульваре Петербурга.

Двух человек эвакуировали из горящей квартиры на Серебряном бульваре Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском районе День знаний в этом году сопровождало яркое и огненное шоу. Так, местные жители сообщили о мощном пожаре на Серебристом бульваре на пульт спасателей около шести часов вечера. На место происшествия оперативно прибыли специалисты и эвакуировали из загоревшегося здания двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В пятикомнатной квартире, расположенной в Приморском районе, загорелось помещение площадью 20 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе организации.

Там обгорела обстановка в десять квадратных метров. Чуть меньше, чем через час пожар удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал: помощь медиков не потребовалась даже эвакуированным петербуржцам. 12 сотрудников личного состава смогли полностью потушить пламя и вернуть гармонию в дома местных жителей.