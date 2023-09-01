Без вести пропавшую дезориентированную 79-летнюю пенсионерку ищут в Петербурге. Фото: «ЛизаАлерт»

Без вести пропавшую пенсионерку ищут волонтеры «ЛизыАлерт» из Петербурга. 79-летняя Мария Тиранова ушла из дома 1 сентября. Куда и зачем, пока что неизвестным. Но к вечеру она так и не вернулась, а обеспокоенные родственники забили тревогу. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Пропавшая может быть дезориентирована, – уточнили добровольцы, обращаясь к неравнодушным местным жителям.

По сети на исчезнувшую женщину уже разлетелись ориентировки. На них волонтеры указали рост около 170 сантиметров, полное телосложение, карего цвета глаза и седые волосы. Одета перед уходом пожилая петербурженка была в серую блузку, черные брюки, серые меховые сапоги. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу Евгении по телефону 8 911 778 71 38.