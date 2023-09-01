Генконсульство Кыргызстана открылось в Петербурге. Фото: mfa.gov.kg.ru

В Петербурге открылось генеральное консульство Кыргызской Республики. Как сообщили в пресс-службе МИД дружественного государства, сделали это для развития экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества с Россией. Кроме того, власти страны рассчитывают на благоприятное пребывание киргизов за границей.

– В подведомственный округ включили Карелию, Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области и непосредственно Петербург, – уточнили в пресс-службе зарубежного ведомства.

В консульстве, расположенном на улице Верейской, жители Петербурга смогут получить все виды услуг, установленные законодательством Кыргызской Республики. Принимать граждан будут ежедневно, с понедельника по пятницу с девяти утра и до шести вечера, с часовым перерывом на обед.