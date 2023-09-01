Петербуржца госпитализировали в больницу из-за загоревшейся на КАД фуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизменный спутник праздничных и выходных дней в Петербурге – пожар. Так, во второй половине дня, 1 сентября, очевидцы сообщили спасателям о возгорании на внешнем кольце КАД. Из-за разъяренного пламени местному жителю даже потребовалась помощь медиков. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В Красногвардейском районе, на 39-м километре трассы у грузового автомобиля обгорело колесо, – уточнили в пресс-службе организации.

На то, чтобы утихомирить разъяренную стихию спасателям потребовалось больше часа. Из-за мощного возгорания потсрадавшего петербуржца госпитализировали в одну из больниц города на Неве. Больше о его состоянии ничего не известно. Утихомирить буйный танец горячих языков пламени удалось усилиями десяти человек личного состава. На двух спецмашинах они потушили огонь и вернули привычное спокойствие участникам движения.