По ОМС на каждого петербуржца выделят более 23 тысяч рублей.

Директор территориального фонда ОМС Константин Звоник представил проект закона Петербурга о бюджете организации на 2024, а также плановый 2025 и 2026 годы. Он уточнил, что средства пойдут на реализацию программы обязательного страхования. Подушевой норматив на каждого петербуржца в будущем вырастет и составит 23,6 тысячи рублей. Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, этот показатель почти на 40 процентов выше федерального.

– Зарплата медработников в грядущем году продолжит расти: в среднем она увеличится более чем на 8,6 процента. Врачи продолжат получать дополнительные выплаты за раннюю диагностику онкологий во время профосмотров, – уточнил чиновник в своем телеграм-канале.

Члены Правления ТФОМС во время заседания согласовали проект закона Северной столицы и даже приняли к сведению информацию о текущем исполнении бюджета.