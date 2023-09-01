Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье1 сентября 2023 17:22

По ОМС на каждого петербуржца выделят более 23 тысяч рублей

Норматив оказался на 40 процентов выше федерального
Элеонора КУРЮМОВА
По ОМС на каждого петербуржца выделят более 23 тысяч рублей.

По ОМС на каждого петербуржца выделят более 23 тысяч рублей.

Директор территориального фонда ОМС Константин Звоник представил проект закона Петербурга о бюджете организации на 2024, а также плановый 2025 и 2026 годы. Он уточнил, что средства пойдут на реализацию программы обязательного страхования. Подушевой норматив на каждого петербуржца в будущем вырастет и составит 23,6 тысячи рублей. Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, этот показатель почти на 40 процентов выше федерального.

– Зарплата медработников в грядущем году продолжит расти: в среднем она увеличится более чем на 8,6 процента. Врачи продолжат получать дополнительные выплаты за раннюю диагностику онкологий во время профосмотров, – уточнил чиновник в своем телеграм-канале.

Члены Правления ТФОМС во время заседания согласовали проект закона Северной столицы и даже приняли к сведению информацию о текущем исполнении бюджета.