Без вести пропавшего 9-летнего мальчика ищут в Петербурге. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге ищут без вести пропавшего школьника. Девятилетний мальчик ушел из дома в День знаний, но обратно так и не вернулся. Обеспокоенные родители обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ориентировка на ребенка уже появилась в официальном сообществе организации из Петербурга в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти ребенка! Может находиться в вашем районе, – уточнили активисты в публикации, обращаясь к неравнодушным жителям Северной столицы.

Ориентировки одновременно с тем уже разлетелись по Сети. На них волонтеры указали рост около 150 сантиметров, нормальное телосложение, карего цвета глаза и темно-русые волосы. Уходя из дома, мальчик надел белую футболку с черным рисунком, черные брюки и такого же цвета с зеленой полоской кеды. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргам поиска школьника Евгении по телефону 8 960 246 45 60, а также Юлии по номеру 8 904 550 80 69.