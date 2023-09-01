130 млрд рублей направят на развитие транспортной системы Петербурга в 2024 году. Фото: t.me/transportniytseh

В Петербурге в 2024 году продолжат реализовывать госпрограмму «Развитие транспортной системы». В пресс-службе профильного комитета Северной столицы рассказали, что на нее потратят 130 миллиардов рублей. Планы на грядущий год обсудили накануне в Заксобрании города на Неве.

– В Петербург поставят 80 вагонов метрополитена. Кроме того, запустят тактовое движения электричек на Сестрорецком и Выборгском направлениях, – уточнили в пресс-службе транспортного ведомства.

Профильный комитет также собирается установить системы мониторинга воздушного пространства, заняться обустройством автобусного вокзала на Обводном канале, а также построить стоянку в Станционном поселке. К слову, появятся в черте города шесть парковок на почти 900 машиномест.

По программе появится электробусный парк в «Ржевке», а подвижной состав города и вовсе обновят. Для любителей ЗОЖа обустроят более 15 километров велодорожек.