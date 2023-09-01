Загруженность улиц Петроградского района Петербурга снизилась на 20% за месяц. Фото: t.me/transportniytseh

Введение платной парковки существенно разгрузило улицы Петроградского района Петербурга. Плотность стоянок на улицах снизилась на 20 процентов, а пропускная способность наоборот ощутимо выросла. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на комитет по транспорту Северной столицы.

– С 1 июля 2023 года в Петроградском районе города заработала зона платной парковки. После введения спецстоянок в округе увеличилась средняя скорость транспорта, – цитирует экспертов издание.

Так, на всех улицах района быстрота передвижения выросла на почти 1,2 процента: до 26,14 километра в час. Как отметили в комитете, на магистралях скорость выросла вдвое – 2,4 процента..

На фоне других показателей, снизилась и средняя задержка движения. Условный бегунок опустился на десять процентов.

Ранее spb.kp.ru рассказывала, как оплатить поминутную парковку в Петербурге с 1 сентября 2023 года.