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НовостиОбщество1 сентября 2023 20:20

441 протокол за нарушение комендантского часа выписали в Петербурге в 2023 году

В Смольном сократили время комендантского часа
Элеонора КУРЮМОВА
Штрафы до 15 тысяч рублей грозят за гуляющих ночью детей в Петербурге.

Штрафы до 15 тысяч рублей грозят за гуляющих ночью детей в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге за восемь месяцев 2023 года составили 441 административный протокол за нарушение комендантского часа. А с наступлением учебного года в Смольном разрешенное время детских прогулок еще и сократили. Теперь без сопровождения взрослых юные местные жители смогут находиться на улице лишь до десяти вечера. Об этом пишет «Мойка78».

– Несоблюдение закона влечет штрафы для физических лиц от одной до трех тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до пяти, а для юрлиц — от десяти до 15 тысяч рублей, – цитирует издание представителей профильного комитета.

Несовершеннолетним полностью запрещается посещать заведения и мероприятия «для взрослых», рестораны и бары с алкогольной и табачной продукцией. Кроме того, табуированы букмекерские конторы и тотализаторы. В перечень ограниченных пространств попали улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт и кладбища, интернет-кафе и клубы.