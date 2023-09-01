441 протокол за нарушение комендантского часа выписали в Петербурге в 2023 году

Штрафы до 15 тысяч рублей грозят за гуляющих ночью детей в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге за восемь месяцев 2023 года составили 441 административный протокол за нарушение комендантского часа. А с наступлением учебного года в Смольном разрешенное время детских прогулок еще и сократили. Теперь без сопровождения взрослых юные местные жители смогут находиться на улице лишь до десяти вечера. Об этом пишет «Мойка78».

– Несоблюдение закона влечет штрафы для физических лиц от одной до трех тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до пяти, а для юрлиц — от десяти до 15 тысяч рублей, – цитирует издание представителей профильного комитета.

Несовершеннолетним полностью запрещается посещать заведения и мероприятия «для взрослых», рестораны и бары с алкогольной и табачной продукцией. Кроме того, табуированы букмекерские конторы и тотализаторы. В перечень ограниченных пространств попали улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт и кладбища, интернет-кафе и клубы.