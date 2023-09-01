Школьник упал со скутера в лесу и попал в больницу в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14-летнего экстремала госпитализировали в больницу Ленобласти после падения со скутера. Школьник разъезжал по лесу около одного из СНТ на двухколесном коне без экипировки. Но не справился с управлением и вылетел из седла. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

– Медики оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции также напомнили о штрафах за несовершеннолетних гонщиков. Если юному водителю уже исполнилось 16 лет, то протокол и выплата наказания от пяти до 15 тысяч рублей грозит исключительно ему. Но, если же лихач оказался младше, то радостная весть прилетит законным представителям. Их могут обвинить в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Правда, наказание окажется в разы меньше: от ста до пятисот рублей.