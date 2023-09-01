Прокуратура проверит ДТП с влетевшим в остановку автомобилем в Янино. Фото: ДТП и ЧП

Всеволожская городская прокуратура проверит ДТП, случившееся во второй половине дня, 1 сентября на улице Голландской в Янино. Напомним, 37-летняя автоледи, за рулем красного «Шевроле», превысила скорость и наехала на пешехода, после чего протаранила «Хендай». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

– За рулем «Хендая» находилась 32-летняя автоледи. Она двигалась навстречу и поворачивала налево, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что из-за ДТП серьезно пострадал пешеход, водитель «Шевроле», и двухлетний пассажир «Хендая». На место происшествия оперативно прибыли фельдеры, которые и госпитализировали участников аварии в больницу. Там медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Проверку также организовала и полиция. правоохранители установят обстоятельства произошедшего и дадут им оценку.