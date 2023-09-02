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НовостиОбщество1 сентября 2023 21:18

Движение частично ограничат в девяти районах Петербурга с 3 сентября

Ограничения введут в Василеостровском, Фрунзенском, Центральном, Калининском, Колпинском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Выборгском районах
Элеонора КУРЮМОВА
Движение частично ограничат в девяти районах Петербурга с 3 сентября.

Движение частично ограничат в девяти районах Петербурга с 3 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вновь предупреждает петербуржцев о временном закрытии и частичном ограничении движения в городе. В этот раз новые маршруты проложат в девяти районах одновременно. Действовать они начнут с 3 сентября.

– Временные изменения из-за ремонта затронут жителей Василеостровского, Фрунзенского, Центрального, Калининского, Колпинского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского и Выборгского районов, – уточнили в пресс-службе организации.

Закрывается движение по Карташихиной, Грузинской, Смоленской улицам. Перекрытия автомобилисты могут встретить на проспекте Культуры, Просвещения, Испытателей, Лиговскому, а также Садовой улице. Из-за дорожных работ ограничат перемещение транспорта по Пражской улице, Коломяжскому проспекту, Школьному и Шишмаревскому переулкам.

Кстати, подробная карта всех ограничений уже опубликована на сайте ГАТИ.