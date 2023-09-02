Завершены поиски пропавшего 1 сентября в Петербурге девятилетнего школьника

В Петербурге завершили поиски пропавшего девятилетнего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге завершили поиски пропавшего девятилетнего мальчика. Напомним, парень исчез прямо после школьной линейки в пятницу, 1 сентября. Родственники заявили о его пропаже в полицию и подключили волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Поисковики составили ориентировку на мальчика и выдвинулись несколькими экипажами к Муринской дороге, где ребенка видели в последний раз.

- Мальчик был одет в белую футболку с черным рисунком, черные брюки, а также черные кеды с зеленой полоской. Его рост 150 сантиметров, у него нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы, - говорилось в сообщении волонтеров-поисковиков.

К счастью, ближе к ночи мальчика нашли. Он цел и невредим. Место его нахождения не называется, как и обстоятельства пропажи.

- Спасибо большое отряду «ЛизаАлерт», без вас и сотрудников полиции я не нашла бы сына. Низкий вам поклон, вашему труду! – коротко поблагодарила волонтеров мать ребенка в региональной группе поисковиков во «Вконтакте».