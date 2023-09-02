«В тылу циклона»: синоптик Леус рассказал о погоде 2 сентября в Петербурге

Кратковременные дожди и облачность не должны испортить выходной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первые дни осени пока не сильно огорчают погодой, но и, надо признать, лето уже тоже позади. Сегодня, 2 сентября, в Петербурге будет облачно и местами дождливо. Но очень даже тепло: до 23 градусов выше нуля. Все, как всегда, из-за циклона. Об этом рассказал синоптик Михаих Леус в своем телеграмм-канале.

- Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона с центром над Финским заливом, - пояснил Леус.

По словам синоптика, кратковременные дожди пройдут в первой половине дня. Поэтому стоит захватить с собой зонтик или дождевик. Но свитер можно не брать, будет тепло: в Петербурге обещают 21-23 градуса тепла, а в Ленобласти даже 24 градуса. Ветер, к слову, южный – 4-9 метров в секунду. А вот в воскресенье обещают без осадков и до 21 градуса тепла.

Кстати, по прогнозам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ближайшие две недели будет еще, но дальше петербуржцев ждет похолодание.