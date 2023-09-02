Спасатели локализовали пожар на хладокомбинате в Колпинском районе Петербурга

Около сотни спасателей тушат горящий хладокомбинат в Колпинском районе. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя два часа пожарным удалось локализовать крупный пожар на хладокомбинате в Металлострое, которому был присвоен повышенный номер сложности. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Петербурга.

- К ликвидации происшествия привлекли 21 единицу техники и 81 человека личного состава, - отмечают в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре на предприятии в Колпинском районе Петербурга поступило в 7:47 утра. Черный густой дым, валящий с территории промзоны, местные видели за километры. Горящее предприятие оказалось хладокомбинатом. Огонь охватил все здание площадью 1400 квадратных метров. Спасатели сразу выехали на место и уже больше трех часов работают там. В 9: 18 им удалось остановить распространение огня. Сейчас они разбирают завалы и тушат очаги возгорания. Как сообщают спасатели, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.