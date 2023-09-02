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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 9:41

Два волкособа напали в Петербурге на девушку, защищавщую от них свою собаку

На Васильевском острове два пса породы волкособ напали на девушку, которая пыталась защитить от них свою собаку
Анна ГРЕНЬ
Опасная собака должна быть в наморднике и на поводке, иначе быть беде.

Опасная собака должна быть в наморднике и на поводке, иначе быть беде.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 27 августа в сквере на Васильевском острове на 31-летнюю петербурженку с собакой напали два пса породы волкособ. Девушка пыталась прикрыть своего питомца, а в итоге пострадала сама – животные сбили ее с ног. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушка попросила хозяйку волкособов не подходить с ними близко, но те сорвались с поводка, - пояснили в агентстве.

Конфликт между владельцами собак произошел в сквере Леонарда Эйлера на 10-й линии Васильевского острова. Девушка, выгуливающая там собаку, попросила даму с волкособами (гибрид собаки и волка) не приближаться к ним, поскольку ее питомец был только после операции. Но та проигнорировала просьбу. Агрессивные псы сорвались с поводка и сбили с ног девушку, прикрывающую своего пса.

Пострадавшая требует привлечь к ответственности хозяйку волкособов. По ее словам, опасные животные были без намордника. Полиция уже разбирается.