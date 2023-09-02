Два волкособа напали в Петербурге на девушку, защищавщую от них свою собаку

Опасная собака должна быть в наморднике и на поводке, иначе быть беде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 27 августа в сквере на Васильевском острове на 31-летнюю петербурженку с собакой напали два пса породы волкособ. Девушка пыталась прикрыть своего питомца, а в итоге пострадала сама – животные сбили ее с ног. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушка попросила хозяйку волкособов не подходить с ними близко, но те сорвались с поводка, - пояснили в агентстве.

Конфликт между владельцами собак произошел в сквере Леонарда Эйлера на 10-й линии Васильевского острова. Девушка, выгуливающая там собаку, попросила даму с волкособами (гибрид собаки и волка) не приближаться к ним, поскольку ее питомец был только после операции. Но та проигнорировала просьбу. Агрессивные псы сорвались с поводка и сбили с ног девушку, прикрывающую своего пса.

Пострадавшая требует привлечь к ответственности хозяйку волкособов. По ее словам, опасные животные были без намордника. Полиция уже разбирается.