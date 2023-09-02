Пять съездов перекроют на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом в Петербурге

Пять съездов перекроют на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом в сентябре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сентябре водителям придется немного поломать голову над своим маршрутом. С 9 по 22 сентября пять съездов перекроют на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Движение на съездах начнут перекрывать поочередно, - отметили дорожники.

Так будут перекрывать съезды на транспортной развязке в Петербурге. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 9 по 22 сентября на 71-м км КАД из-за работ по устранению колейности дорожники начнут поочередно перекрывать съезды. Движение транспорта также будет ограничено на съездах с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо и на Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный проспект, с внешнего кольца на Предпортовую улицу и с Дачного проспекта на внутреннее кольцо. Объехать можно по оставшимся свободными для движения съездам или по городу.

Работать дорожники будут круглосуточно, в две смены. Но сроки окончания работ все равно зависят от погодных условий. Автомобилистов просят заранее выбирать удобный маршрут.