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НовостиОбщество2 сентября 2023 12:33

Три новых МФЦ открылись в Мариуполе при поддержке Петербурга

В трех районах Мариуполя заработали новые многофункциональные центры, построенные и оборудованные Петербургом
Анна ГРЕНЬ
В Мариуполе при поддержке Петербурга открылись три новых МФЦ - всего 36 окон.

В Мариуполе при поддержке Петербурга открылись три новых МФЦ - всего 36 окон.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мариуполе при поддержке Петербурга открылись три новых МФЦ: на улицах Лафазана, Нахимова и Орджоникидзе. Мариупольцы и жители пригородов теперь могут быстро и легко получить государственные и муниципальные услуги в «одном окне». Общей сложностью в трех центрах открыли 36 окон, а будет еще больше. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

- Петербургские специалисты помогли подготовить персонал, оказали консультационную, методологическую и информационную поддержку по организации сети многофункциональных центров в Донецкой Народной Республике, - добавили в Смольном.

Многофункциональные центры Мариуполя созданы по российским стандартам. В Петербурге МФЦ очень востребованы. Их в городе 69, работают 1224 окна. Александр Беглов отметил, что в городе-побратиме сеть тоже будет расширяться. Глава Мариуполя Олег Моргун поблагодарил петербуржцев за помощь.