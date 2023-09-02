В Петербурге начались выплаты жителям, удостоенным почетного звания «народный»

Петербуржцам, удостоенным звания «народный», ежемесячно будут выплачивать по 30 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начались выплаты жителям города, имеющим высшее почетное звание «народный». Это артисты, художники, учителя, архитекторы Российской Федерации, СССР или РСФСР. Ежемесячно им будут доплачивать 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

- Город счел оправданным и справедливым поддержать таких жителей материально, учитывая их заслуги перед Петербургом и всей страной, - сказал губернатор Александр Беглов.

Сегодня в городе живет 144 «народных» артиста, 13 художников, 3 архитектора и 4 учителя. Некоторые из них в силу возраста уже не могут выходить на сцену, творить и работать, поэтому помощь им не будет лишней.

К слову, эта мера поддержки носит заявительный характер – то есть нужно самим написать заявление на получение выплаты. Кроме того, чтобы претендовать на эти деньги, необходимо прожить в Северной столице не менее 10 лет.