Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на улице Савушкина в Петербурге

Хладокомбинат, мансарда, ресторан - череда пожаров в Петербурге прибавляет пожарным работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге сегодня жарко. Но дело не в погоде, а в череде пожаров. Один за одним происходят возгорания в разных уголках города. Еще один пожар случился в Приморском районе ближе к вечеру – на кухне итальянского ресторана на улице Савушкина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

- На кухне ресторана горела вентиляция на площади 15 квадратных метров, - уточняют спасатели.

Сообщение о пожаре поступило в 16:29. Возгорание произошло на кухне ресторана, площадь которой 50 квадратных метров. Три единицы техники и 15 огнеборцев выехали на место. В 17:50 им удалось ликвидировать пожар. Жильцам шестнадцатиэтажного дома, на первом этаже которого находилось это заведение, очень повезло. Ведь огонь мог дойти и до жилых квартир.

У петербургских спасателей тяжелый день. Напомним, сегодня днем в Василеостровском районе горела мансарда площадью 400 квадратных метров. А утром почти сотня пожарных тушила огромное горящее здание хладокомбината в Металлострое.