Трагедией закончился пожар на Северном проспекте в Петербурге

Пожар в "трешке" на Северном унес жизнь человека. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар в трехкомнатной квартире на Северной проспекте в Петербурге, который пытались потушить больше двух часов, оказался смертельным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

- В результате пожара погиб один человек, - подтвердили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже в доме 14/2 на Северном проспекте поступило в 15:40. К тому времени огонь распространился на 43 квадратных метра площади. Красное пламя выбивалось из окон многоэтажки. Очевидцы снимали трагедию на телефоны. В видео, попавшем в сеть, люди волнуются, но слов не разобрать – все внимание на горящую квартиру и пожарных, протянувших к ней лестницу. В 18:05 пожар ликвидировали. В трехкомнатной квартире погиб человек.