В пассажирский порт Петербурга впервые с начала пандемии зайдут суда

До конца 2023 года пассажирский порт Петербурга ожидает прибытия сразу нескольких судов из дружественных стран. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впервые за четыре года пассажирский порт «Морской фасад» посетят суда. Последний рейс был в октябре 2019 года, после чего морские пассажирские перевозки заморозили. Но до конца текущего года ожидается прибытие сразу нескольких зарубежных судов. Об этом сообщил генеральный директор порта Вадим Каширин в беседе с ТАСС.

- Первые корабли прибудут в Петербург до конца года. Естественно, они будут из дружественных стран, - подчеркнул гендиректор порта.

Последний раз корабли в порту видели еще до пандемии. По словам Каширина, четырехлетний простой негативно сказался на его инфраструктуре, но сотрудникам удается поддерживать порт в нормативном состоянии. К слову, до октября 2019-го порт принимал примерно 800 судов в год, но сейчас он держится на плаву в основном за счет сдачи недвижимости в аренду.