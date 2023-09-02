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НовостиОбщество2 сентября 2023 19:13

В пассажирский порт Петербурга впервые с начала пандемии зайдут суда

Впервые с начала пандемии пассажирские суда зайдут в порт Петербурга
Анна ГРЕНЬ
До конца 2023 года пассажирский порт Петербурга ожидает прибытия сразу нескольких судов из дружественных стран.

До конца 2023 года пассажирский порт Петербурга ожидает прибытия сразу нескольких судов из дружественных стран.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впервые за четыре года пассажирский порт «Морской фасад» посетят суда. Последний рейс был в октябре 2019 года, после чего морские пассажирские перевозки заморозили. Но до конца текущего года ожидается прибытие сразу нескольких зарубежных судов. Об этом сообщил генеральный директор порта Вадим Каширин в беседе с ТАСС.

- Первые корабли прибудут в Петербург до конца года. Естественно, они будут из дружественных стран, - подчеркнул гендиректор порта.

Последний раз корабли в порту видели еще до пандемии. По словам Каширина, четырехлетний простой негативно сказался на его инфраструктуре, но сотрудникам удается поддерживать порт в нормативном состоянии. К слову, до октября 2019-го порт принимал примерно 800 судов в год, но сейчас он держится на плаву в основном за счет сдачи недвижимости в аренду.