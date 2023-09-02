Пожилой охранник перевел мошенникам с интернет-аукциона больше 4 млн рублей

Пожилой мужчина хотел заработать на интернет-торгах, а в итоге перевел 4 млн рублей мошенникам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Адмиралтейского района обратился 69-летний охранник, который, действуя по указанию неизвестного, перевел мошенникам с интернет-аукциона больше четырех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Действуя по указанию незнакомца, мужчина перевел на неизвестные счета 4 миллиона 190 тысяч рублей, - поясняют правоохранители.

69-летний петербуржец работает охранником в одной из частных охранных фирм города. В конце июля, желая заработать денег, мужчина начал участвовать в интернет-торгах. Но вместо заработка спустя месяц, 23 августа, перевел крупную сумму на неизвестные счета. Своих денег и тем более дохода от них он, разумеется, больше не видел. По словам пострадавшего, указания ему давал неизвестный. Полицейские возбудили уголовное дело. Мошенников уже ищут.