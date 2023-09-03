Легкоатлетический забег ограничит движение от Пушкина до Петербурга 3 сентября.

96-й традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин — Петербург» уже стартовал. Кстати, марафон отмечает в этом году свой столетний юбилей. Масштабное событие ограничит движение в Северной столице с семи утра до трех часов дня, 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– До девяти утра перекроют движение по Петербургскому шоссе, площади Египетские ворота. До 11:50 ограничения будут действовать по Пулковскому шоссе и площади Победы, – уточнили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Северной столицы.

До часа дня закроют Московский проспект, съезд с набережной Обводного канала. Немногим позже откроют Невский проспект, Садовую улицу и площадь Островского от переулка Крылова до улицы Зодчего Росси.

Ранее spb.kp.ru писала, что движение частично ограничат в девяти районах Петербурга с 3 сентября.