Воздух в Петербурге прогреется до 21 градуса 3 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий циклон не хочет отпускать Петербург. В Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями. О том, что температура воздуха достигнет 21 градуса, рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

– В Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, а столбик термометра не опустится ниже 19 градусов, – уточнил метеоролог.

Жителей области погода тоже не расстроит. Температура будет колебаться от плюс 17 до плюс 22 градусов. Не побеспокоит петербуржцев в это воскресенье даже ветер. Разгонится он лишь от двух до семи метров в секунду, в юго-западном направлении. Поберечь себя следует метеозависимым петербуржцам: атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметров ртутного столба. Начало рабочей недели сохранит хорошую погоду. Понедельник пройдет без осадков, воздух прогреется от плюс 19 до плюс 21 градуса.