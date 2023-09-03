Последние салоны «Связного» закрылись в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее популярный ретейл «Связной» закрыл все свои магазины в Петербурге и Москве. Остались ли точки в других регионах России, пока что неизвестно. К слову, некоторое время назад компания инициировала собственное банкротство. Об этом пишет РБК.

– Решение не нарушает процедуру признания несостоятельность, но его может опротестовать временный управляющий, – цитирует издание юристов.

Причины закрытия экс-сотрудники объяснить не смогли. Кроме того, официальной информации нет и на страницах компании в социальных сетях. Там последние публикации, как заметила spb.kp.ru, датируются началом мая 2023 года.

Напомним, в Петербурге размещался лишь один магазин компании в торговом центре «Жемчужная плаза». А в конце июня суд организовал процедуру наблюдения. Завершиться она, как известно из картотеки дел, лишь 5 декабря.