Неизвестный рассказал о мине на крейсере «Аврора» в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крейсер «Аврора» в пятый раз за последние четыре месяца попал под раздачу лжеминеров. Как передает АН «Оперативное прикрытие», неизвестный сообщил во второй половине дня, 2 сентября, что на судне находится бомба. Сам корабль и прилегающую к нему территорию осмотрели, взрывчатки не нашли.

– Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – уточнили в агентстве.

Кроме того, в минувшую субботу неизвестный на почту школы 121 прислал сообщение о минировании образовательных учреждений города. Правоохранители осмотрели 800 заведений. Вечером «шутники» позвонили в Роспотребнадзор и рассказали, что во всех ТЦ города оставлены бомбы. Осмотрев 171 объект торговли, взрывчатки не нашли. А ночью в полицию подземки позвонил житель Мурманского шоссе и сообщил, что его отец потребовал полмиллиона рублей. В ином случае, мужчина поднимет на воздух «Мегу Дыбенко» и «убьет» сына. Эвакуация ни в одном случае не проводилась. Правоохранители собираются возбудить уголовные дела.