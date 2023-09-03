Театры Петербурга отреставрируют перед началом нового сезона 2023-2024 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро в Петербурге начнется новый театральный сезон. Поэтому в нескольких культурных учреждениях города одновременно реставрируют и ремонтируют помещения, фасады, интерьеры, а также устанавливают новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В ноябре 2023 года закончат менять оконные блоки дворовых фасадов здания Театра комедии им. Н.П.Акимова. Тогда же в здании Детского драмтеатра «На Неве» завершат монтировать системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

В декабре финиширует реставрация интерьера Театра имени Ленсовета, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дом Корсакова». В последний месяц года отремонтируют и облицовку «Приюта комедианта» со стороны Садовой улицы.

К слову, объем финансирования ремонта театров в 2023 году составил 796 миллионов рублей, а на грядущие 12 месяцев на эти цели выделили 987 миллионов рублей.