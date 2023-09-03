Заправщик пострадал из-за вспыхнувшего баллона в Приморском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работник заправочной станции в Приморском районе Петербурга серьезно пострадал. Мужчина получил сильные ожоги: огнем поразило порядка 20-ти процентов кожи. Как сообщили в АН «Оперативное прикрытие», такие повреждения нанесли загоревшиеся газовые баллоны.

– Накануне на АГЗС, расположенной на Школьной улице, 26-летний оператор заправлял спецемкости в багажнике Chery Tiggo. По неизвестной причине случилась утечка вещества. Внезапно бак загорелся, – передает агентство.

Работника станции госпитализировали в больницу имени И.И.Джанелидзе. Живое место на молодом человеке найти сложно: кипящий пар задел кожу головы, лица, обоих предплечий и даже тыльной поверхности стоп. Медики добавили, что степень ожогов варьируется от первой до третьей. Машина, которую заправлял пострадавший, вряд ли подлежит восстановлению: там частично выгорел салон и крыша автомобиля.