Впавшего в кому 11-месячного малыша госпитализировали в больницу Всеволожска. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи одной из больниц Всеволожска борются за жизнь 11-месячного малыша. Ребенок попал в больницу накануне вечером. Почему кроха впал в кому, пока что неизвестно. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

– Ребенка доставили в стационар уже без сознания из квартиры в Мурино, на улице Шоссе в Лаврики, – уточнили в агентстве.

Скорую помощь малышу вызвал сосед. С его слов, у мальчика внезапно начались судороги. Где в этот опасный момент находился кто-нибудь из родителей или опекунов, остается неизвестным. Младенца – уроженца Узбекистана – поместили в педиатрическое отделение медицинского учреждения. Медики сообщили, что грудничок по-прежнему ни на что не реагирует.

Ранее spb.kp.ru писала, что мальчик впал в кому, выпив бутылку алкоголя с другом в Ленобласти. Второго подростка госпитализировали с отравлением.