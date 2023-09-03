В Петербурге не собираются полностью запрещать самокаты по примеру Парижа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков заявил, что полностью запрещать электросамокаты в городе не собираются. В Северной столице не последуют примеру Парижа. Вместо этого обозначат зоны, где разъезжать на двухколесном транспорте нельзя. Об этом пишет «Деловой Петербург».

– Ограничить передвижение средств индивидуальной мобильность возможно на законодательном уровне. Активная фаза обсуждения пока что инициативы не началась, – рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комитета по транспорту.

До 10 сентября власти собираются ограничить движение по Адмиралтейской набережной, а до конца месяца – по Дворцовой набережной. Там установят запрещающие езду дорожные знаки. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

В городе уже два года действует соглашение с кикшеринговыми сервисами. В 2023 году соглашение подписали популярные сервисы «Яндекс Go», Whoosh, Urent и Busyfly.