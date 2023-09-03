Мужчина организовал наркоплантацию в квартире в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России

Полиция обыскала квартиры садовода-любителя в Рощино. И нашла целую плантацию марихуаны. Правоохранители изъяли 587,4 грамма «запрещенки», расфасованной по пакетам, а также пять кустов наркотического растения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– В Ленобласти проводятся оперативно-розыскных мероприятия из-за незаконного оборота наркотиков. Во время них опергруппа обыскала одну из квартир на Социалистической улице в Выборгском районе и нашла у 49-летнего местного жителя крупную плантацию каннабиса, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

Всего правоохранители нашли пять кустов марихуаны, девять упаковок с растительностью, стеклянную банку с запрещенкой. Кроме того, обнаружили и различное оборудование для культивирования конопли. Следователи уже возбудили уголовное дело по 228-й статье.