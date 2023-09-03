Петербуржцы заметили смерч над Финским заливо

Петербуржцы заметили смерч над Финским заливом. Фото: t.me/spb_top_news

Воскресенье, 3 сентября, принесло жителям Петербурга много впечатляющих событий. Сначала горожане наблюдали затянутое иссиня-черными облаками дыма небо из-за пожара около нефтебазы. А позже петербуржцам показался смерч. Погодное явление попало на записи камер очевидцев, которые они опубликовали в социальных сетях.

– Над Финским заливом заметили водяной смерч, – написала одна из читательниц телеграм-канала «True Питер».

Со временем закрученный столб стал становиться больше и опускаться все ниже к самой акватории. До тех пор, пока воронка окончательно не коснется водной глади, считать ее полноценным смерчем нельзя. Поэтому большинство пользователей Интернета избрали для себя определение «одной из стадий формирования» до ужаса завораживающего природного явления.

Ранее spb.kp.ru писала, что двойная радуга появилась в Петербурге после туч и дождя.