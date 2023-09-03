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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 16:28

Пятеро парней из Ленобласти похитили подростка и вымогали у него 50 тысяч рублей

Уголовное дело завели на подозреваемых в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве денег жителей Ленобласти
Элеонора КУРЮМОВА
Пятеро парней из Ленобласти похитили подростка и вымогали у него 50 тысяч рублей.

Пятеро парней из Ленобласти похитили подростка и вымогали у него 50 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне группа из пяти парней возрастом 18-19 лет похитила 17-летнего подростка. Молодые нарушители общественного порядка требовали у школьника 50 тысяч рублей за освобождение пойманного. В это воскресенье правоохранители задержали подозреваемых и завели на них уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– В ночь на 18 августа подозреваемые насильно затолкали пострадавшего в авто и надели на него наручники. Школьник согласился с требованием денег и передал их похитителям, – уточнили в пресс-службе ведомства.

После этого подозреваемые отвезли мальчика домой. Следователи просили отправить задержанную группу недавних подростков под стражу на время разбирательств. Сотрудники органов выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.