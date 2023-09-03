Видео момента смертельного ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти появилось в Сети

Полиция проверит смертельное ДТП между легковушкой и микроавтобусом на трассе «Нарва» в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России

В минувшую пятницу, 1 сентября, ранним утром на 68-м километре трассы «Нарва» произошло смертельное ДТП. Там 44-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» пытался обогнать едущий впереди автомобиль, но на полном ходу врезался в «Приору». Видео момента лобового столкновения, в котором погиб водитель легковушки накануне появилось в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– За рулем отечественной машины находился 30–летний местный житель. От полученных травм он скончался на месте, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сам серебристый автомобиль отправился в утиль: больше половины машины попросту отсутствует. Фрагменты кузова превратились в своеобразный ковер, демонстрирующий траекторию удара. Досталось и микроавтобусу: у него сильно смяло передний бампер. Правоохранители уже организовали проверку из-за произошедшей трагедии.