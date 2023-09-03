На убившего отца при ссоре петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве

На убившего отца жителя Петербурга составили протокол о мелком хулиганстве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздним вечером, 2 сентября испуганные очевидцы позвонили в полицию Калининского района. Они рассказали, что в одном из многоэтажных домов на Гражданском проспект бушует сосед с ножом. Прибывшие на место правоохранители задержали разъяренного мужчину, зарезавшего своего отца во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Полицейские задержали 31-летнего жителя дома, который, предположительно, заколол своего 59-летнего отца. Труп старшего домовладельца направили в морг для установления причины смерти, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанного мужчину отвезли в отдел полиции. Там не него составили протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее spb.kp.ru писала, что безработный из Ленобласти убил отца и деда ради миллиона рублей и объявил их в розыск.