Полицейские задержали 15-летнего серийного грабителя алкомаркетов в Петербурге. Фото: ГУ МВД

В Петербурге начал орудовать серийный грабитель. Его «почерком» оказался газовый баллончик и любовь к виски. Парень трижды обносил алкомаркеты. Но накануне полицейские задержали фаната шотландского напитка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– 24 и 26 августа в полицию обращались пострадавшие сотрудники магазинов. Всего нарушителю удалось вынести несколько бутылок виски стоимостью не менее 1,1 тысячи рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за грабежа, а 2 сентября кошмар наяву для продавцов и кассиров задержали. Им оказался 15-летний местный житель. Поймали его специалисты опергруппы уголовного розыска на проспекте Культуры. Стратегия у парня была почти продуманная: только попадался на все местные камеры он в одной и той же зеленой толстовке.