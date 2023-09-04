Расследование дела об освобождении призывников от армии завершили в Петербурге

Скоро суд примет решение по результатам расследования. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела против медицинских работников, которые подделывали справки с диагнозами призывникам, чтобы освободить их от службы. Известно, что подозреваемыми по делу проходят сразу несколько врачей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

- По версии следствия, за 250–300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе, - пишет издание.

Следователи выявили 12 эпизодов получения взяток. Во время расследования почти все медики признали свою вину. На своем стоял лишь вероятный лидер группы, экс-глава Центра врачебной экспертизы Петербурга. Он объяснил, что его оговорили, пока сам он пытался вывести на чистую воду других коллег. Скоро суд примет решение по итогам расследования.