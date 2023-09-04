«Яркое солнце вместо дождей»: Антициклон принесет тепло в Петербург 4 сентября

В Петербурге 4 сентября будет солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики пообещали, что в начале рабочей недели, 4 сентября, в Петербурге будет светить яркое солнце. На погоду в городе повлияет гребень антициклона, вытянувшийся с запада. В понедельник преимущественно будет сухо и солнечно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В Санкт-Петербурге прогнозируют переменную облачность, без осадков, - заявил он.

Температура воздуха в Северной столице составит от 19 до 21 градусов, а в Ленобласти будет от 18 до 23 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится, но останется выше нормы – 766 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 5 сентября, количество облаков увеличится, ожидаются дожди, но, вероятно, они будут кратковременными. Воздух прогреется до 19-21 градусов со знаком плюс.