Петербурженка собрала семь корзин грибов в лесу в Ленобласти

Женщина собрала семь ведер с грибами. Фото: vk.com/grib_spb

Любители тихой охоты продолжают делиться уловами и с наступлением сентября. Свои результаты они публикуют в паблике «Грибы и грибники СПб» во ВКонтакте. Очередные фотографии с несколькими корзинами грибов появились там 3 сентября. Жительница Петербурга собрала семь корзин и похвасталась этим с подписчиками.

- Поехали в Выборгский район Ленобласти. Первый раз, не зная мест. И сразу столько набрали! Собирали вчетвером за шесть часов с перемещениями. Счастливы и довольны! – написала женщина.

Грибники активно публикуют свои результаты в социальной сети. За день в группе появляются десятки постов: там и огромные уловы, и необычные грибы. Даже в холодное время года, зимой, группа активно существует: грибники выкладывают туда фотографии с завершившегося сезона.

Напомним в июле этого года жительница Петербурга нашла в лесу необычный гриб с янтарными каплями. Оказалось, что такое явление называется гипомицесс – это плесневый гриб, который появился на шляпке.