Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:09

Пьяный петербуржец попал в больницу с обожженным пахом после застолья с другом

В больницу Петербурга доставили пациента с ожогами в паховой области после посиделок с приятелем
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину доставили в больницу рано утром.

Мужчину доставили в больницу рано утром.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больницу Петербурга попал мужчина, у которого диагностировали сильнейшие ожоги в паховой области. Пациента доставили в стационар на Будапештской улице около шести часов утра 3 сентября. 34-летний мужчина был сильно пьян. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- У него ожоги паховой области и промежности 1-2 степени, поражено девять процентов поверхности тела, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина пострадал из-за друга, который плеснул кипятком ему на штаны. Что стало причиной такого поступка, пока не известно. Специалисты выясняют детали: место происшествия и обстоятельства. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Напомним, полицейские в Петербурге задержали 15-летнего подростка, который несколько раз грабил алкомаркеты. Парень угрожал продавцу газовым баллончиком.