Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:34

«Получил заряд картечи в лицо»: Жителя Мурино жестоко убили во время рыбалки

Рыбака из Ленобласти жестоко убили выстрелом картечью в лицо
Анастасия НУРАДИЛОВА
Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Мурино умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Рыбака с огнестрельным ранением нашли около семи часов вечера 3 сентября в Новоладожском канале напротив Песочной улицы. Мужчина был без сознания. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь забрала его с огнестрельным ранением головы, но рыбак скончался по пути в больницу. Он получил заряд крупной картечи в лицо, - рассказал источник.

По предварительной информации, рыбак мог погибнуть из-за конфликта на воде. Предположительно, его лодка столкнулась с другим транспортом, потому что на ней нашли повреждения. После случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Известно, что погибшему жителю Мурино был 61 год. На фотографиях в социальных сетях он позирует с пойманной рыбой. Расследование убийства продолжается.