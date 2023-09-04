«Получил заряд картечи в лицо»: Жителя Мурино жестоко убили во время рыбалки

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Мурино умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Рыбака с огнестрельным ранением нашли около семи часов вечера 3 сентября в Новоладожском канале напротив Песочной улицы. Мужчина был без сознания. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь забрала его с огнестрельным ранением головы, но рыбак скончался по пути в больницу. Он получил заряд крупной картечи в лицо, - рассказал источник.

По предварительной информации, рыбак мог погибнуть из-за конфликта на воде. Предположительно, его лодка столкнулась с другим транспортом, потому что на ней нашли повреждения. После случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Известно, что погибшему жителю Мурино был 61 год. На фотографиях в социальных сетях он позирует с пойманной рыбой. Расследование убийства продолжается.