Молодого парня будут судить в Петербурге за наезд на 81-летнюю пенсионерку

Молодого петербуржца будут судить за наезд на 81-летнюю пенсионерку. Фото: Олег ЗОЛОТО

20-летнего петербуржца будут судить за наезд на 81-летнюю пенсионерку. Все произошло в ноябре 2022 года. Тогда машина стояла на обочине, а потом начала сдавать задним ходом. Однако в этот момент позади автомобиля стояла пожилая женщина. От удара легковушки бабушка упала и получила тяжелые травмы. В связи с этим на молодого человека завели уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Обвиняемый в вечернее время за рулем «LADA SAMARA», припаркованного на проезжей части Пулковской улицы, вблизи дома 10к1, проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, начал движение задним ходом по проезжей части, в результате чего, своевременно не обнаружил пешехода и совершил на нее наезд, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Московский районный суд.