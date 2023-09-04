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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 7:22

Молодого парня будут судить в Петербурге за наезд на 81-летнюю пенсионерку

Молодой парень сбил 81-летнюю пенсионерку в Петербурге и попал под суд
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Молодого петербуржца будут судить за наезд на 81-летнюю пенсионерку.

Молодого петербуржца будут судить за наезд на 81-летнюю пенсионерку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

20-летнего петербуржца будут судить за наезд на 81-летнюю пенсионерку. Все произошло в ноябре 2022 года. Тогда машина стояла на обочине, а потом начала сдавать задним ходом. Однако в этот момент позади автомобиля стояла пожилая женщина. От удара легковушки бабушка упала и получила тяжелые травмы. В связи с этим на молодого человека завели уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Обвиняемый в вечернее время за рулем «LADA SAMARA», припаркованного на проезжей части Пулковской улицы, вблизи дома 10к1, проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, начал движение задним ходом по проезжей части, в результате чего, своевременно не обнаружил пешехода и совершил на нее наезд, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Московский районный суд.