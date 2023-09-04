Таможенники нашли восемь килограмм кокаина на судне из Латвии в порту Петербурга

Наркотики были спрятаны в конструктивной полости корабля. Фото: ФТС

Судно из Латвии привезло в порт Петербурга восемь килограммов кокаина. Запрещенные вещества на борту нашли сотрудники таможни совместно с ФСБ. Восемь брикетов со спрессованным белым порошком обнаружили в конструктивной полости корабля. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

- В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия, виновные устанавливаются. Стоимость такой партии на черном рынке могла составлять около 100 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

После случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Преступников еще не задержали, но им грозит пожизненное лишение свободы и штраф в размере одного миллиона рублей или же в размере дохода осужденного за пять лет.

Сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к преступлению. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.