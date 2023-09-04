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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:19

Ленинградское молоко признали одним из лучших продуктов прошедшего лета

Знак качества получила торговая марка «Сударыня»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Молоко от производителя из Ленобласти признали одним из лучших товаров прошедшего лета.

Молоко от производителя из Ленобласти признали одним из лучших товаров прошедшего лета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роскачестве выделили десять торговых марок продуктов, которые стали самыми лучшими по итогам прошедшего лета. В список попало питьевое молоко «Сударыня» от производителя из Ленинградской области. Ему присвоили Знак качества. Это значит, что данный продукт прошел все исследования и показал соответствие различным стандартам качества и требованиям производства. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

- В список товаров, получивших Знак качества в категории молочные продукты, попало питьевое молоко ультрапастеризованное «Сударыня» с массовой долей жира 3,2 процента, - передает пресс-служба.

Среди лучших молочных продуктов также оказалось молоко «Ополье» с массовой долей жира 3,2 процента и сметана жирностью в 20 процентов «Белый замок». У хлебобулочных изделий лучшими признали сушки «Малышка» торговой марки Clever и вафли с шоколадной начинкой «Коровка». Среди кондитерских изделий Знак качества получил мармелад жевательный «Левушка детям». А в категории бакалея лучшими стали: соль поваренная пищевая молотая «Илецкая», хлопья овсяные «Экстра» от «Гудвилл», мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта «Бело-нежная» и «Старооскольская мука» от торговой марки «Славна».