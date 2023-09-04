Ленинградское молоко признали одним из лучших продуктов прошедшего лета

Молоко от производителя из Ленобласти признали одним из лучших товаров прошедшего лета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роскачестве выделили десять торговых марок продуктов, которые стали самыми лучшими по итогам прошедшего лета. В список попало питьевое молоко «Сударыня» от производителя из Ленинградской области. Ему присвоили Знак качества. Это значит, что данный продукт прошел все исследования и показал соответствие различным стандартам качества и требованиям производства. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

- В список товаров, получивших Знак качества в категории молочные продукты, попало питьевое молоко ультрапастеризованное «Сударыня» с массовой долей жира 3,2 процента, - передает пресс-служба.

Среди лучших молочных продуктов также оказалось молоко «Ополье» с массовой долей жира 3,2 процента и сметана жирностью в 20 процентов «Белый замок». У хлебобулочных изделий лучшими признали сушки «Малышка» торговой марки Clever и вафли с шоколадной начинкой «Коровка». Среди кондитерских изделий Знак качества получил мармелад жевательный «Левушка детям». А в категории бакалея лучшими стали: соль поваренная пищевая молотая «Илецкая», хлопья овсяные «Экстра» от «Гудвилл», мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта «Бело-нежная» и «Старооскольская мука» от торговой марки «Славна».