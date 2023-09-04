Установлена личность мужчины, которого нашли мертвым в Финском заливе в одеяле

Следователи установили личность мужчины, которого нашли мертвым в Финском заливе в одеяле. Фото: ГСУ СК России по Петербургу

Рыбак днем 30 августа наткнулся на завернутое в одеяло тело мужчины. Оно находилось в Финском заливе недалеко от Кронштадта. Как оказалось, труп пролежал в воде очень долго и успел сильно разложиться. Поэтому на опознание мужчины потребовалось время. Как показала судебная генетическая экспертиза, погибшему было 35 лет, и он приехал в Северную столицу из Узбекистана. Кроме того, он проходил потерпевшим по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- Установлено, что с 4 по 5 сентября 2020 года соотечественник потерпевшего вместе с соучастником, находящимся в розыске, в ходе конфликта убили его в квартире одного из домов по улице Крыленко, после чего завернули тело в покрывало, вывезли в Кронштадтский район и сбросили в Финский залив, - говорится в сообщении ведомства.

Виновного в убийстве осудили 30 января. Его приговорили к семи годам в исправительной колонии строгого режима.