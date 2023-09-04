Мошенники выманили почти 13,5 млн рублей у пожилого врача в Петербурге

Полицейские занимаются расследованием уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге ищут мошенников, которые обманули 69-летнего врача. Пенсионер обратился к сотрудникам около двух часов ночи 4 сентября. Он рассказал, что отдал мошенникам более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В период с 28 августа по 1 сентября 2023 года ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств убедили его перевести на якобы безопасные счета крупную сумму денег, - рассказали в региональном ведомстве.

После обращения пострадавшего полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы найти преступников и вернуть пожилому врачу его почти 13,5 миллионов рублей.